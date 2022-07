Celtor ravagé par les flammes

Un incendie a frappé Celtor mardi soir. Le centre d'élimination et de traitement des ordures de Tavannes a été la proie des flammes. Selon nos informations, l'alarme a été donnée à 20h45 mardi.

Selon les premières informations récoltées sur place, il n’y aurait pas de blessés mais le bâtiment principal a subi des dégâts conséquents. Des témoins ont raconté avoir vu d'impressionnantes flammes depuis la route qui borde la déchèterie, mais aussi carrément depuis le village de Tavannes. L’odeur de fumée était également très intense avant même d’apercevoir les lueurs oranges du sinistre.

Les pompiers de la Birse, de Tramelan et des villages environnants ont été mobilisés. Les soldats du feu de Bienne ont également été appelés en renfort. La situation excentrée des lieux a rendu l'intervention compliquée et plusieurs agriculteurs ont prêté main forte pour apporter des cargaisons d'eau sur place. A minuit encore, un cortège silencieux mais lumineux de camions de pompiers et de tracteurs enchainaient les allers-retours entre Tavannes et le site de Ronde-Sagne afin d’arroser le bâtiment concerné.