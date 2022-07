La visite guidée numérique de St-Imier se développe

Visiter St-Imier en allemand et en anglais, ce sera possible ! L'application mobile Pindex se mettra à jour cet automne et sera disponible en version audio-guidée, grâce notamment à une collaboration avec des comédiens régionaux et l'association Fluorescence. Créée il y a une année, cette plateforme permet de découvrir St-Imier et son passé à travers des témoignages, des mises en contexte et des illustrations dans l’histoire de la cité d’hier et d’aujourd’hui.

On y découvre entre autres le cinéma-théâtre de la Paix, la vie sportive imérienne ou encore les trésors de la collégiale. La durée de la visite est de l’ordre d’une heure et demie pour un parcours de quelque 1500 mètres au cœur de la localité. /comm-tch