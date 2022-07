Soins à domicile : le plan pour supporter la canicule

Si les visites ne sont pas forcément plus fréquentes en été, elles suivent un protocole qui vise à prévenir les risques de malaises liés à la canicule. Loïc Deleignies explique que les personnes du troisième âge sont invitées à baisser les stores et à fermer les fenêtres lorsque les températures sont au plus haut en journée. Aussi, le responsable incite à rester à l’intérieur pendant ces pics de chaleur. Enfin, il conseille de privilégier une alimentation plus fraîche et légère qu’en hiver.