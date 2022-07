Première récolte de lavandin de Suisse dans le Jura

Aurélie Chèvre se dit satisfaite de cette première récolte en termes de quantité et de qualité. Elle a pu emmener 240 kg de lavandin dans une distillerie valaisanne. Il en a été extrait 2,5 litres d’huile essentielle et 90 litres d’hydrolat. C’est le résultat d’un travail de longue haleine. Afin d’avoir une culture bio, il a fallu désherber le terrain à la main toutes les trois semaines depuis le mois d’avril et parfois faire preuve d’imagination et recourir au système D. « Nous ne sommes pas une exploitation maraichère, donc on apprend en même temps qu’on connait la plante. Par exemple pour la plantation, on a loué une machine de maraichage qu’on a adapté. Et pour la récolte, nous n’avons pas de lavandicultrice, donc on a essayé de faire avec les outils que nous avions et nous avons utilisé une motofaucheuse », poursuit Aurélie Chèvre.