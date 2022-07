Vaccin : nouvelle alternative à l’ARNm contre le Covid

Un nouveau produit s’ajoute à la liste des vaccins contre le Covid-19. Le Nuvaxovid est désormais disponible, a annoncé le canton de Berne dans un communiqué jeudi. Sa particularité : il est composé de protéines et peut donc servir d’alternative aux personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas recevoir de vaccins à ARN messager.

Dès mardi, les personnes de plus de 18 ans, hormis les femmes enceintes et allaitantes, pourront prendre rendez-vous via l’application VacMe. La vaccination pourra se faire uniquement auprès de l’Hôpital de l’Ile à Berne. /comm-ddc