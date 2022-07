Appel à témoins après une tentative de brigandage à Lengnau

Une tentative de brigandage a occupé la police cantonale bernoise vendredi soir. Un peu avant 19h, un individu a pénétré dans un magasin à la Bielstrasse et a exigé l'argent de la caisse. Selon les premiers éléments de l'enquête, l’homme a menacé une employée avec une arme à feu de poing. Il a quitté le magasin quelques minutes plus tard, sans butin. Dans un communiqué de presse, la police mentionne qu'au moment de l’infraction, l’homme portait une longue cape à capuchon de couleur sombre, des gants blancs, et un masque de protection sur le visage. Il mesurait environ 1m75. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête sous la direction du Ministère public du Jura bernois-Seeland et recherche des témoins. Toute personne ayant des informations susceptibles de faire avancer l'enquête sont priées de s’annoncer au +41 32 324 85 31. /comm-cto