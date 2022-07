Deux blessées dans un accident de scooter à Bienne

Un accident de la circulation s'est produit à Bienne samedi vers 17h30. Un scooter et une voiture sont entrées en collision, alors que l'automobiliste s'apprêtait à tourner dans une rue adjacente du Faubourg du Jura. La conductrice du scooter et sa passagère ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital, pour un contrôle, selon la police cantonale bernoise. Une déviation a été mise en place afin de ne pas déranger le trafic. /cto