Un homme percuté et tué sur l'A1 à Mühleberg

Un homme a été percuté et mortellement blessé par plusieurs voitures sur l'A1 à Mühleberg. Le drame s'est déroulé vers 01h50 dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les premiers éléments de l'enquête, l’homme se trouvait sur la voie de circulation avant d’être percuté par un véhicule, puis plusieurs autres, circulant en direction de Berne. Après la première alerte, de nombreuses forces d’intervention ont été dépêchées sur le lieu de l'accident. Sur place, le médecin urgentiste n’a pu que constater le décès de l’homme. Des indices existent sur l’identité du défunt, mais l’identification formelle n’a pas encore eu lieu, a précisé la police bernoise dimanche. L’autoroute A1 en direction de Berne a été fermée entre Chiètres (FR) et Mühleberg jusqu’à l’aube. Le Care team du canton de Berne a été engagé pour assister les personnes touchées. La police cantonale bernoise a lancé une enquête et recherche des témoins pour clarifier les faits. /ats-cto