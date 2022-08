Il ne sera plus possible de se rendre gratuitement en train au Chant du Gros

« Nous avions d’autres offres et d’autres correspondances à fournir, et nous ne pouvions le faire gratuitement », précise Jean-Frédéric Python, directeur des Chemins de fer du Jura. Selon lui, un terrain d’entente a finalement été trouvé par le biais d’une carte journalière de sept francs valable sur tout le réseau des Chemins de fer du Jura. Les cars postaux restent quant à eux gratuits pour le retour des festivaliers et ne seront pas plus nombreux. /eli