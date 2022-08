Un cinéma en plein air inédit à la Chaux-d’Abel

Un grand écran à l’américaine va se dresser les 16 et 17 septembre à la Chaux-d’Abel… Les nouveaux tenanciers du restaurant local Julia Frey et Gérôme Abbadie reprennent un concept né au New Jersey dans les années 1930. Ils ont décidé de collaborer avec l’entreprise Drive-in spécialisée dans le domaine, pour offrir une session cinéma inédite aux habitants de la région. Le grand écran sera positionné en face du restaurant dans un champ et pourra accueillir plus de 30 voitures. La restauratrice Julia Frey précise que les visiteurs auront le choix de soit manger avant les projections, soit dans les voitures pendant la diffusion. Le concept est nouveau, mais pourrait être repris l’année prochaine.