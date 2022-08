Vin local et musique électronique au milieu des vignes

Déguster du vin sur des airs de musique électronique au milieu des vignes, avec vue sur le lac de Bienne et les Alpes. C’est ce que propose La Vinotech. La manifestation revient samedi entre 14h et 22h pour une 4e édition sur le domaine Chante Merle à La Neuveville. C’est une idée d’un groupe de jeunes de la ville du Jura bernois qui souhaitaient mettre à profit leur surplus de temps à disposition pendant la période du Covid en 2020. « Nous sommes sur le domaine de nos amis, la famille Petrig. Et pendant la pandémie, ils vendaient moins de vins, donc à la base nous avons décidé d’organiser des événements dans la limite des restrictions pour écouler leur vin, sur le style de musique que nous écoutons quand nous sortons. Notre public est âgé entre 20 et 30 ans et vit entre Bienne et Neuchâtel. L’atmosphère est vraiment décontractée », explique Sam Zimmerli, membre du comité d’organisation.