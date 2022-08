Les bergeries ont soif

La pluie se fait urgemment attendre sur les hauteurs. Avec la sécheresse, les pâturages des montagnes sont secs et il devient de plus en plus difficile de s’approvisionner en eau.

Matthieu Beuchat est agriculteur à Court. Durant la période estivale, il fournit plusieurs exploitations en eau. Cette année, la tâche est particulièrement intensive : « J’ai déjà monté 180 mètres cubes d’eau entre Graitery et Perrefitte, c’est un record », constate le paysan.