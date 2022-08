Une histoire de souvenirs, de théâtre et de Marché-Concours

Pablo Jakob Montefusco, qui a écrit la pièce, a souhaité mêler l'Histoire du Marché-Concours à des histoires plus personnelles. Ainsi, la pièce met en scène Mona, interprétée par Laura Chaignat. Mona est une jeune metteuse en scène des Franches-Montagnes, qui a quitté sa région pour vivre de son art à Genève. Or, elle retrouve le Jura pour diriger une pièce qui saura remuer ses souvenirs. La jeune femme devra faire face à son héritage, au chemin parcouru et celui qu'elle aimerait mener.