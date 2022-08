Les garagistes suisses se préparent à une révolution

Un changement qui bouleverse les habitudes

Toute la branche va être affectée par cette décision, et la clientèle également. Pendant la période de transition, les ménages les plus modestes risquent de ne plus pouvoir se payer de voitures, les véhicules électriques restant plus onéreux que les automobiles traditionnelles. Pour cette raison, les experts prédisent un boum du marché de la voiture d’occasion.

Les passages au garage pourraient également revenir moins cher. Certains racontent en effet que que les voitures électriques nécessitent moins de pièces, de main-d’œuvre et moins d’entretien, ce qui pourrait à l’avenir alléger la facture. Pierre-Daniel Senn tempère ces prédictions :