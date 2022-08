Levée des mesures préventives au centre fédéral d'asile à Berne

Le canton de Berne a annoncé lundi la levée des mesures contre la diphtérie respiratoire au centre fédéral pour requérants d'asile de Berne. Après la détection de plusieurs cas la semaine dernière, le service du médecin cantonal avait ordonné la mise en quarantaine de 175 personnes.

Les résidents testés positifs à la toxine sont encore en isolement. Le service du médecin cantonal bernois estime toutefois qu'il n'y a plus de risque de propagation incontrôlable. La mise en quarantaine de deux étages du centre a été levée vendredi.

Le port du masque n'est plus obligatoire dans tout l'établissement et les transferts et les admissions sont à nouveau en vigueur. Il n'y a eu aucun risque pour la population./ats-elc