Et si la meilleure bière du monde était de la région ?

Le goût de la région séduit jusqu’en Angleterre. La brasserie BlackPig à Courroux a raflé de nombreuses récompenses ce week-end au World Beer Awards, l’un des plus prestigieux concours de bières au monde qui a regroupé quelque 10'000 bières. Les cinq boissons présentées par la marque jurassienne créée en 2016 ont été médaillées. La bière noire O’Piggy a remporté l’or dans sa catégorie et été sacrée meilleure bière de Suisse. Elle concourra donc fin août pour une nouvelle médaille d’or contre les meilleurs breuvages des autres pays. Une mousse qui « malheureusement, au niveau commercial, n’est pas la plus acceptée par la clientèle qui boit principalement de la blonde », regrette Benjamin Bost, patron de la brasserie.