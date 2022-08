Et voici la Fête de la Damassine AOP !

Après la Fête de la Tête de Moine à Bellelay, voici la Fête de la Damassine AOP en Ajoie. La première édition aura lieu les 24 et 25 septembre prochains sur le site « Ô Vergers d’Ajoie » à Porrentruy et au gîte rural de la Bergerie à Mormont. Au programme : concours pour les producteurs – où une reine ou un roi sera désigné – dégustations, festival du goût, balades et diverses animations pour petits et grands. L’objectif est d’offrir une reconnaissance au fruit phare du Jura.

Pour le président de l’interprofession Damassine AOP, Alain Perret, le temps est venu de redonner un coup de fouet à la filière qui compte à ce jour 83 producteurs agréés :