La musique de retour à l’Abbatiale de Bellelay

Du champ médiéval, du violoncelle ou encore de la trompette : le programme s’annonce particulièrement éclectique pour la deuxième édition des Battements de l’Abbatiale. Cinq soirées de concerts sont prévues dès samedi et jusqu’au 3 septembre à l’Abbatiale de Bellelay. L’ensemble belge Graindelavoix, le chanteur et musicien suisse Christian Zehnder et le duo français de Birds on a Wire vont notamment se produire dans ce lieu emblématique de la région. L’acoustique de l’édifice présente toutefois un défi pour les organisateurs. « Un son a neuf secondes de réverbération dans l’Abbatiale. Cela rend les choses possibles musicalement assez restreintes », souligne Carine Zuber, l’une des organisatrices. Cette dernière précise toutefois que les styles choisis se prêtent particulièrement bien au lieu.