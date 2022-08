Le syndicat pour l’alimentation des Franches-Montagnes appelle à économiser l'eau

Le syndicat pour l’alimentation des Franches-Montagnes en eau potable (SEF) donne quelques conseils pour économiser l’eau. Le SEF demande ce mercredi aux habitants concernés d'éviter tout gaspillage et de limiter son usage aux activités essentielles et recommande d’éviter d’arroser son gazon, de laver sa voiture ou de remplir sa piscine. Responsable de la livraison de l'eau pour treize communes jurassiennes et onze communes bernoises, le SEF explique ces recommandations par la faible quantité de précipitations de ces derniers mois qui a eu un impact important sur le débit des sources de la région.



Le SEF indique encore que la sécurité d'approvisionnement de la région est garantie par le puits des Sauges. /comm-fwo