A 180 degrés : de logisticien à animateur pastoral (6/6)

Pendant son enfance, Rudy Crétin a baigné dans la religion. Ses grands-parents se rendaient à l’Eglise régulièrement et ses parents priaient notamment à table. Comme en logistique, le contact avec les autres est important dans le métier d’animateur pastoral, raconte l’homme de 35 ans : « C’est une opportunité si on est à l’écoute de l’être humain et si on a la relation humaine facile. »