Les collages de Marie-Françoise Robert exposés à Bienne

Elle est la descendante d'une illustre famille d'artistes neuchâtelois et biennois. Marie-Françoise Robert excelle dans le collage tandis que ses ancêtres maniaient les pinceaux à la perfection. Aujourd'hui, c'est au Nouveau Musée Bienne que le talent de l'octogénaire est dévoilé. L’exposition « Métamorphose » se tiendra du 13 août au 30 octobre 2022. Une première exposition personnelle pour celle qui a commencé le collage en autodidacte dans les années 1980. Une discipline qui lui a aussi permis de se démarquer du travail de ses ancêtres Théophile, Léo-Paul ou encore Aurèle.





Composer les collages

Des caisses entières d’images découpées dans des livres d’art, des magazines, des atlas ou des ouvrages illustrés sur la faune et la flore ; des ciseaux, de la colle, de la peinture et un support d’images sont les matériaux avec lesquels Marie-Françoise Robert crée de nouveaux univers visuels mystérieux dans ses collages. Depuis plus de 30 ans, elle travaille sur des cycles d’œuvres thématiques auxquels elle se consacre sur une longue période. Ils lui servent en quelque sorte de journal intime poétique.