Les saisons de nouveau en fête à Tavannes

La Fête des Saisons fait son grand retour. Après deux ans d'absence, la manifestation reprend possession des rues de Tavannes du 19 au 21 août. Cette année, elle a pour thème « les inventions ». « Nous avons choisi ce thème en lien avec notre invité d’honneur, la Fondation Digger », rapporte le président de la fête Jonathan Hirt. L’organisation tavannoise vise à innover dans le domaine du déminage.

« Un grand travail »

Après une longue pause, pas facile de remettre le pied à l’étrier. « On a oublié que c’était un grand travail de mettre en place cette fête », reconnaît Jonathan Hirt. Une bonne nouvelle pour lui tout de même, puisque cela traduit l’engouement quasi intact des sociétés pour l’événement. « Les chiffres restent stables. Quelques sociétés sont parties mais d’autres sont arrivées ». Plus de 30 marchands ambulants ainsi qu’une dizaine de manèges et autres tire-pipes sont attendus.