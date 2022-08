L’association Le Royal à Tavannes fête ses 10 ans

Cela fait 10 ans maintenant que l’association Le Royal à Tavannes fait bouger les habitants de la région. À cette occasion, une journée spéciale va être mise sur pied le 3 septembre. Au programme, de la musique avec Christophe Meyer, Thomas Ethylique, Raw et Jessana mais également le film « Elvis » diffusé dans le cinéma. L’occasion de célébrer les 10 ans d’une association qui a passablement évolué à en croire son vice-président Simon Bertholet. Selon lui, le fait de l’avoir créée a offert au Royal une dimension plus professionnelle. À force d’organiser des soirées, il avoue qu’ils sont « à présent rodés » et que c’est peut-être un peu plus facile maintenant de mettre sur pied des évènements.