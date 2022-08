Trois options pour l’organisation de l’école secondaire dans la région de Moutier

La future organisation de l’école secondaire à Moutier va de l’avant. Après évaluation, le canton de Berne a mis en évidence vendredi trois variantes différentes. La décision finale reviendra aux communes de la Couronne prévôtoise.

Eschert, Belprahon, Grandval, Crémines, Corcelles, Elay, Roches et Perrefitte, ce sont les communes elles-mêmes qui ont demandé à analyser ces trois options. Avec le transfert de Moutier dans le canton du Jura au plus tard en 2026, il faut trouver une solution pour la scolarisation des élèves du Cornet.

Le premier modèle veut le maintien de la situation actuelle. Les jeunes bernois continueront d’aller à l’école secondaire à Moutier mais ils devront alors s’adapter au système jurassien. Selon le canton de Berne, cette solution prévoit un coût plus élevé de 10% pour les communes, soit 1'000 francs de plus par élève et par an. Une somme fixée par une entente intercantonale.

Le deuxième modèle, appelé « Grand Val + » prévoit la création d’une école secondaire totalement indépendante dans le Grand Val. A ce moment-là, le système bernois reste en vigueur durant toute la scolarité obligatoire.

La dernière option enfin, comprend la création d’un site secondaire dans le Grand Val qui collaborerait étroitement avec l’école secondaire de Valbirse. Cela coûterait 10% en moins pour les communes de la Couronne mais serait plus complexe à mettre en place.

Les exécutifs communaux se réuniront jeudi prochain pour une séance d’information. Le but étant à la fin de se mettre d’accord sur un des trois modèles proposés.





Une différence d'appréciation

Maintenir les élèves à l’école secondaire de Moutier signifierait donc de passer d’un système scolaire bernois à un système scolaire jurassien. Un parcours hybride qui pourrait pénaliser les jeunes concernés et ce, malgré le système Harmos qui harmonise le programme scolaire à l’échelle romande, selon le chef du projet Avenir Berne romande, Mario Annoni.

« Les différences sont au niveau des appréciations lorsque l’on passe du secondaire I au secondaire II », précise-t-il. « Le canton de Berne est un peu plus sévère que le canton du Jura en ce qui concerne le passage d’un niveau à l’autre ». Il reste qu'il faut toujours remplire les conditions définies par le canton de départ lors d'un changement d'un canton.