Un duel pour la mairie de Valbirse

Jacques-Henri Jufer se représente à la mairie de Valbirse. Le candidat sans parti devra répondre au duel provoqué par le conseiller communal d’Horizon Solidaire Valbirse Pierre-Michel Raetzo. Le dépôt des listes a pris fin vendredi et les élections se tiendront le 25 septembre prochain.

Au niveau du conseil communal, ils sont huit candidats à se présenter pour une des sept places disponibles. Sur la liste PLR et sympathisants figurent Grégory Affolter et Ismaël Mohni (sortant). En liste libre, on retrouve Fabien Germiquet et Cédric Berberat. Du côté de l'UDC et sympathisants, Stève Blaesi (sortant) et Josian Furer seront proposés. Horizon Solidaire Valbirse relance ses sortants Joëlle Braun Monnerat et Pierre-Michel Raetzo. Les citoyens de la commune de Valbirse éliront également le Conseil général le 25 septembre. /comm-lge