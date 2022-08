Les 24h de la piscine de Moutier brassent du monde

Les nageurs ont baigné dans la bonne humeur aux 24h de la piscine de Moutier. L’événement, mis sur pied par six jeunes gardes-bain auxiliaires, mélange natation et fête. Il s’est tenu de vendredi soir à samedi 20h, alors que huit équipes se sont relayées dans l’eau pendant 24h et une équipe durant 12h. Quarante personnes étaient aussi inscrites en catégorie « individuelle ». Les organisateurs avaient le sourire. Pour Nathan Zürcher, membre du comité, les conditions météorologiques étaient parfaites : « On ne pouvait pas rêver mieux. De plus, les nageurs étaient vraiment motivés. C’était bien mieux qu’on ne l’espérait aussi grâce au public : une foule s’est rassemblée vendredi soir à 20h pour le départ. Et le secteur animation a aussi attiré bien du monde ». /lbe