L'homme qui s'était évadé dimanche dernier de l'établissement pénitentiaire bernois de Witzwil a été appréhendé à Bienne samedi matin. Le fugitif est à nouveau en détention. La police cantonale bernoise indique dimanche qu’un policier qui n'était pas en service a aperçu et reconnu l'homme. Il a appelé une patrouille et l’homme a été arrêté sans résistance. Ce dernier va purger le reste de sa peine et a été renvoyé en prison. /comm-lbe