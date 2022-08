Cortébert : incendie dans une maison familiale

Un incendie a eu lieu lundi à Cortébert. Une maison familiale a été la proie des flammes, non loin de la gare. De l’extérieur, on n’apercevait ni flammes, ni fumée vers 11h. Mais les apparences sont trompeuses : l’appartement situé au premier étage a été fortement endommagé, ont confié les pompiers à RJB sur place. L’appartement n’était pas habité et le feu a probablement couvé longtemps. Les très fortes chaleurs enregistrées sur les lieux le prouvent. Ce n’est que lorsqu’une fenêtre a cédé que les flammes ont été attisées.

Impossible pour l’heure de déterminer les causes de l’incendie. Engagés sur place, les 27 sapeurs-pompiers de Centre-Vallon et d’Erguël ont pu maîtriser la situation. Plusieurs personnes ont été évacuées, mais aucune n’a été blessée. /ddc-oza