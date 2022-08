Des logements non spéculatifs à Bienne

Une alliance de gauche veut diminuer le pouvoir donné aux bailleurs. Plusieurs représentants des partis socialistes et Verts, mais aussi l’union syndicale et d’autres coopératives et associations ont rassemblé leurs forces pour protéger les locataires biennois. Le groupe a repris l’idée du maire de Bienne, Guido Müller, qui avait en tête un projet similaire par le passé. Des demandes vont être formulées au Conseil municipal les 17 et 18 août pour bâtir ces prochaines années 1’200 immeubles communaux. La conseillère de ville et co-présidente du PS romand, Marie Moeschler, explique que le but du projet est de constuire des bâtiments d'utilité publique. En mai 2021, le Tribunal fédéral a renforcé le pouvoir des bailleurs dans sa jurisprudence. « Le bailleur choisit donc davantage dans quel quartier il met quel loyer. Il n’a donc pas besoin d’être protégé », analyse Marie Moeschler. Pour l’avocate, privilégier des logements à but non lucratif permettrait à la Ville de construire et gérer des immeubles sur son territoire, tout en fixant des loyers en fonction des coûts effectifs. L’idée est de supprimer la spéculation immobilière.