La vigne s'invite à Grandval

Aurèle Morf parle d'un amusement, d'une expérience. Mais il y a du travail quand même. Environ 1'800 pieds de vigne seront plantés sur 4'000 mètres carrés. Des cépages blancs résistants déjà sélectionnés : Seyval blanc, Divona et Muscaris. On retrouvera également des fruitiers, des moutons, un étang et un mur de pierres sèches, tandis que le terrain est déjà bordé d'une large haie vivrière. Sébastien Gerber est ingénieur spécialisé et partenaire du projet. Il assure que le terrain se prête à merveille à cette diversité :