Un nouveau recours demande l’annulation du vote de Moutier

C’est un énième rebondissement dans le cadre du vote communaliste de Moutier. Un nouveau recours a été déposé contre le scrutin qui a vu la cité prévôtoise décider de rejoindre le canton du Jura le 28 mars 2021. La RTS l’a indiqué lundi soir. L’action émane d’une dizaine d’opposants au changement de canton. Le recours concerne l’Hôpital de Moutier. Il se base, en effet, sur la liste hospitalière qui a été mise en consultation au début du mois de juillet par le Gouvernement jurassien et qui prévoit de retirer certaines missions à l’Hôpital de Moutier.

Les personnes à l’origine de la démarche estiment que l’exécutif jurassien a menti durant la campagne concernant l’avenir de l’établissement et que les Prévôtois n’ont pas pu se prononcer en connaissance de cause il y a plus d’un an. Les onze recourants dont fait partie Steve Léchot demandent ainsi l’annulation du vote du 28 mars 2021. La RTS précise que le recours a été déposé la semaine passée sur le bureau de la préfète du Jura bernois, Stéphanie Niederhauser.

Pour rappel, la votation de Moutier est entrée en force en juin 2021, sachant qu’aucun recours n’a été déposé dans le délai imparti et qu’une action visant les actes préparatoires a été considérée comme retirée. /alr