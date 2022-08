Un retour attendu en Suisse

Alors que le soleil et la chaleur dominent, avec des températures approchant les 30 degrés en plaine mardi après midi, une dépression va se positionner sur la France dès mercredi. Ce phénomène dirigera de l’air humide et instable vers la Suisse. Ainsi la pluie va tomber dans nos régions d’ici à samedi. Une bonne nouvelle puisque la situation sur le front de la sécheresse est par endroit alarmante et même totalement inédite.

Mais comme cette situation météorologique est instable, impossible pour les spécialistes d’indiquer de manière fiable la quantité de pluies attendues… mais aussi leur localisation. Selon les prévisions, des régions seront bien mieux servies que d’autres. L’Arc jurassien peut espérer, entre demain et samedi, recevoir 30 à 60 litres d’eau par mètres carrés, alors que l’Oberland bernois, la Suisse centrale et le Tessin pourraient être arrosés de quelque 50 à 100 litres d’eau par mètres carrés.

Même si ces pluies permettront une certaine détente au niveau de la sécheresse, le manque de précipitations restera très marqué sur le territoire suisse. Il faudrait plusieurs semaines de pluies quasi quotidiennes pour voir une réelle et durable amélioration. Ce ne devrait pas être le cas la semaine prochaine selon MeteoNews qui annonce le retour d’un temps sec et très chaud. /lyg-elc