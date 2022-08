Sécuriser le trajet secret des coureurs d’orientation

Ils seront près de 300 athlètes à fouler les routes de la région cette semaine lors du championnat du monde universitaire de course d’orientation. Cinq étapes sont prévues dont une à Bienne ce mercredi et une autre dans le Cornet samedi. Un vrai défi sécuritaire pour les autorités. D’ordinaire, ces dernières communiquent le plus vite possible les perturbations provoquées par un tel événement. Mais pas cette fois et pour une raison bien évidente, comme nous le confie Wilfred Rohrbach, responsable de la police du commerce à Bienne : le trajet doit rester secret puisque le but des participants est, certes, de courir mais aussi de retrouver son chemin.