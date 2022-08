Garde-forestier, un métier en pleine évolution

Mais la récente hausse de l’intérêt pour le bois n’est pas la seule cause de l’évolution du métier. Selon Jean-François Lovis, ce qui s’est ressenti plus vite que prévu, c’est le changement climatique. « Je ne m’attendais pas à en voir les effets de mon vivant. Tout au plus dans 50 à 70 ans. Mais là, c’est déjà là, et c’est bien réel », constate-t-il. Aujourd’hui, chaque intervention doit être pensée en lien avec le réchauffement global.