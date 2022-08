Programme riche pour la Braderie

Le programme est connu. Pour la 47e édition de la Braderie de La Chaux-de-Fonds et la 10e édition des Horlofolies, plus d’une dizaine de compagnies de déambulations envahiront le Pod. Dix formations musicales les rejoindront pour la grande parade qui aura lieu le dimanche.

Au niveau des concerts, le programme est riche avec notamment les petits chanteurs à la gueule de bois, une réunion de douze cors des alpes, ou encore Ellis Mano, Sambalekuï, The 2nd trail, Thöriya’s Band ou finalement Stämpf. Après 3 ans d’absence, la manifestation se toujours plus culturelle avec un regroupement des événements musicaux sous la grande tente.