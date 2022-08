La Fête des Saisons bouillonne au cœur de Tavannes

La Fête des Saisons fait son retour après une pause forcée de deux ans en raison de la pandémie. RJB étaitsur place pour lancer les festivités en compagnie du président du comité d’organisation, Jonathan Hirt. Il était en direct du cœur de la fête dans notre journal de 18h. L’événement a démarré officiellement à 18h30 avec des tours gratuits en manège puis la partie officielle à 19h. La fête se poursuit tout le week-end pour se terminer dimanche à 22h. Le point d’orgue est le traditionnel Corso fleuri animé par 20 chars et des groupes musicaux. Près de 300 personnes y participent, dont plus de 150 enfants. Le Corso défilera samedi à 21h et dimanche à 15h. Plus de 25'000 personnes sont attendues sur les trois jours d’événement. /tch-nme