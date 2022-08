Le Graitricks revient pour faire vibrer le ciel prévôtois

Du spectacle et des émotions fortes dans le ciel de Moutier : le Graitricks va vivre sa 8e édition du 26 au 28 août prochains. Cette manifestation gratuite qui veut promouvoir les sports en vol libre proposera de nombreuses démonstrations et animations au public. Coronavirus oblige, elle n’a plus eu lieu depuis 2018.

Parapente acrobatique, base-jump, largages, speedflying, vols biplaces en parapente, vols de plaisance en hélicoptère, modélisme et peut-être montgolfières seront au menu du Graitricks. Une démonstration d’avion acrobatique est également prévue le samedi à 15h30. Les organisateurs mettent aussi sur pied le Graitricks Sprint, une épreuve qui combine course et vol. Il s’agit de monter à pied à Graitery, de décoller, puis d’atterrir sur le site de la manifestation.

Au chapitre des animations au sol, un château gonflable, une piste de vélo et un atelier pour construire des cerfs-volants seront à la disposition des enfants. Les organisateurs proposent par ailleurs un « testival de voile », soit la possibilité de tester différents types de voiles. Sans oublier la musique et la restauration sur place.

Le Graitricks se déroulera le vendredi de 18h à 3h, le samedi de 9h à 3h et le dimanche de 10h à minuit. /rch