Le canton de Berne veut promouvoir les itinéraires VTT

L’actuelle loi sur les routes est entrée en vigueur en 2008. Au moment de son élaboration, la pratique du VTT n’était pas aussi courante qu’aujourd’hui, ce qui explique que les itinéraires y étant consacrés n’étaient mentionnés ni dans la loi, ni dans le plan sectoriel cantonal pour le trafic cycliste. L’importance croissante du VTT comme activité de loisirs impose maintenant une réglementation au niveau cantonal. Dans le cadre de la révision en cours, il est donc prévu que les itinéraires VTT soient soumis aux mêmes dispositions que les autres voies cyclables. Les plus importants d'entre eux seront intégrés au plan sectoriel cantonal pour le trafic cycliste. L’aménagement et l’entretien des itinéraires restent du ressort des communes. Le canton prendra en charge 40 % des coûts d’investissement et assurera la signalisation des itinéraires importants.





Autres objectifs de la révision



Dans le cadre de cette révision, le canton souhaite en outre faciliter la reprise de routes cantonales par les communes et vice-versa (modification de la classification), la fonction d’une route publique pouvant être amenée à évoluer au fil du temps. Il entend par ailleurs soutenir de manière plus poussée les communes sur le plan technique pour la planification de leur réseau des chemins de randonnée pédestre et des voies cyclables. Dans certains cas, des subventions seront allouées pour leur entretien. Enfin, il est prévu que les régions touchent des subventions cantonales pour la planification de leurs itinéraires VTT. Le projet de loi va être soumis au Grand Conseil. /comm-ami