Retour probable du Last Friday en 2023

Une assemblée s’est déroulée hier soir entre les organisateurs et plusieurs commerçants pour faire le point. Et rebelote ! Le Last Friday a convaincu la Neuveville à l’unanimité et devrait faire son retour en 2023. Une fête similaire à la version pilote de cette année devrait être programmée, raconte Darwin Viglino. Quelques moments de musique ont été proposés par des groupes locaux lors de la première édition. Des visites guidées spéciales au Musée d’Art et d’Histoire de la Neuveville ont aussi été organisés. Des idées qui ont été appréciées par les visiteurs. Les commerces ont touché une clientèle provenant parfois même d’autres villages du Jura bernois et du Jura, se réjouit Darwin Viglino. Le Neuvevillois estime toutefois qu’il faudra mieux répartir les animations l’année prochaine, pour éviter que des commerces se retrouvent en dehors des foules. Un programme précis des activités sera également publié si une seconde édition voit le jour, poursuit Darwin Viglino.