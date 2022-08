L’Union soutient une famille de Saicourt

Le diabète complique la vie de tous les jours de la famille Ruch à Saicourt. Deux des quatre enfants de Priscilla et Valentin sont touchés par cette maladie. En plus de devoir faire attention à ce que les enfants peuvent manger, le couple doit aussi faire face à de nombreuses difficultés organisationnelles et administratives. Ils ont récemment témoigné dans l’émission 36,9 de la RTS. Les membres des Cercles de Moutier et de Malleray de l’Union ont été touchés par ce reportage. Ils ont alors décidé de soutenir la famille à hauteur d’un don de 6000 francs. La société philanthropique suisse indique dans un communiqué de presse vendredi soir que la prise en charge des frais n’est souvent pas complète. Les malades doivent alors verser de leur poche le solde que la caisse maladie ou l’AI refusent de couvrir. L’Union précise qu’en général les dons faits à des familles sont discrets, toutefois la famille Ruch a accepté que cela soit rendu public dans le but de sensibiliser les responsables politiques et administratifs sur les problèmes qu'encourent les personnes touchées par cette maladie. /comm-sbo