Les chars sont prêts pour le Grand Corso de la Fête des Saisons

La Fête des Saisons à Tavannes bat son plein. La 64e édition de la manifestation a commencé vendredi soir. Parmi les points forts de l’événement : le Grand Corso. Un cortège qui présentera, samedi soir et dimanche après-midi, huit chars réalisés par des sociétés et associations de Tavannes et de ses environs. Il a fallu de nombreuses heures de travail pour que les chars, sur le thème des inventions, prennent vie. Le jury du Corso, composé de quatre membres, est allé découvrir leur travail jeudi soir. L’occasion pour eux de discuter avec les créateurs et de leur poser quelques questions sur le matériel employé et les techniques utilisées. À noter qu’il serait impossible pour le jury d’observer les détails durant le cortège. Les membres prennent aussi des photos pour analyser les chars.