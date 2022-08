Les vendanges commenceront un mois plus tôt cette année

Les vignes qui tapissent les rives du lac de Bienne ont bien profité du soleil ces derniers mois. Les grappes de raisin pourront être récoltées avec un mois d’avance nous a indiqué Nick Bösiger, vigneron du domaine Frauenkopf à Douanne. Les travailleurs seront donc dans les vignes dès la mi-septembre. Alors que l’année 2021 a été catastrophique et a été marquée par le mauvais temps et la propagation de maladies dans les vignes, la cuvée 2022 s’annonce bonne.

Il faut dire qu’il a fait chaud dans la région et sur les bords du lac de Bienne. Nous avons notamment demandé à Nick Bösiger si les vignes ont souffert de ces températures élevées et de la sécheresse. Pour le vigneron bernois de l’année 2022, les vieilles vignes qui ont entre 15 et 25 ans n’ont pas subi le même stress que les pieds de vignes plantés l’année dernière ou cette année. Ces derniers ont eu besoin de plus d’eau pour tenir le coup.