Près de 15'000 visiteurs pour le Royal Arena festival d’Orpond

Le Royal Arena festival s’est terminé samedi soir à Orpond. Près de 15'000 festivaliers et fans de hip-hop se sont déplacés pour cette édition 2022. Les organisateurs tirent un bilan positif malgré l’annulation à la dernière minute d’une des têtes d’affiche, en l’occurrence The Game. Une première en 20 ans a indiqué Lukas Hohl, co-organisateur du festival, dans un communiqué dimanche. La météo capricieuse a aussi posé de défis aux organisateurs. Le parking officiel a par exemple dû être déplacé d'Orpond à Bienne. En plus des nombreux concerts, les 16 équipes de danseurs ont pris part à des battles et 21 artistes venus de toute la Suisse ont présenté une exposition de street art de grande classe. /comm-sbo