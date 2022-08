Une inauguration réussie pour la plage St-Joux à La Neuveville

La plage St-Joux à La Neuveville a été fêtée comme il se doit. Les autorités de la cité du bord du lac de Bienne ont organisé une manifestation de vendredi à dimanche. Des concerts gratuits, des animations sportives ou encore des foodtrucks étaient proposés à la population. Les soirées de concerts ont attiré environ 500 personnes selon les estimations d’Aurèle Louis, un des organisateurs et conseiller municipal en charge des loisirs, des sports et de la culture. Il a aussi indiqué à RJB que les visiteurs ont joué le jeu. Ils ont pris les transports publics ou ont enfourché leur vélo pour venir à la fête. Aurèle Louis ne ferme pas la porte au renouvellement de la manifestation, elle devrait toutefois avoir lieu à un autre endroit et cela dépend aussi des clubs et des autorités.