Bienne veut plus d'arbres pour lutter contre les îlots de chaleur

« La ville doit s'adapter au changement climatique », a souligné la conseillère municipale biennoise en charge des travaux publics, de l'énergie et de l'environnement Lena Frank. L'élue verte a dressé ce constat lundi lors d'une visite dans la cité bilingue pour montrer les conséquences de la canicule sur les espaces verts. La Ville de Bienne veut miser sur des arbres qui résistent mieux aux changements climatiques.

« Les espèces indigènes traditionnelles, comme l'érable, supportent de moins en moins le climat urbain et fuient la chaleur », a expliqué Markus Brentano, le responsable du secteur des espaces verts de Bienne. « Nous avons recours à des essences exotiques afin d'assurer la végétalisation du milieu urbain », a-t-il ajouté.

Tout le monde s'accorde à reconnaître l'importance de planter des arbres pour lutter contre la chaleur, mais cette opération se heurte parfois à des obstacles. « On ne peut pas planter des arbres partout en ville, la présence de conduites dans le sous-sol empêche les racines de se développer », a relevé Markus Brentano.

Des arbres supplémentaires

On compte quelque 8300 arbres sur le domaine public biennois. « En plus des 80 qui sont remplacés chaque année, l'on rajoute 20 arbres supplémentaires », a enchaîné le responsable des espaces verts. Parmi les espèces sélectionnées qui supportent la chaleur et le manque d'eau figurent le chêne vert et le bouleau blanc.

Comme ailleurs en Suisse, de nombreux arbres ont déjà perdu des feuilles et changé de couleur en raison de la sécheresse conjuguée aux fortes chaleurs. « L'automne s'installe avec de six semaines à deux mois d'avance par rapport à une année normale », constate le responsable des espaces verts de la Ville de Bienne. /ATS-elc