Bourses pour les cinéastes bernois

Une formation continue pour deux cinéastes bernois. La section Encouragement des activités culturelles du canton de Berne octroie, comme chaque année, deux bourses de formation continue pour deux Bernois de tout âge et exerçant une activité artistique, technique ou organisationnelle en rapport avec le cinéma. Les candidatures pour l’année 2022 sont désormais ouvertes indique la section dans son communiqué ce lundi. Les bourses peuvent atteindre un maximum de 25'000 francs. Elles permettent aux bénéficiaires « d’approfondir et d’élargir de manière ciblée leurs compétences et leur réseau dans le milieu du cinéma et de tirer parti de nouvelles connaissances dans un environnement professionnel international ». Les dossiers de candidature complets doivent être déposés d’ici au vendredi 14 octobre 2022 au plus tard par voie électronique, sur le portail des demandes de la section Encouragement des activités culturelles du canton de Berne. /comm-fwo