La victime d’un accident de travail à Brügg décède quatre jours plus tard. La police cantonale bernoise communique ce lundi que le Bernois de 58 ans qui avait chuté mercredi dernier alors qu’il travaillait sur l’écluse a succombé à ses graves blessures ce dimanche. L’enquête pour déterminer les causes et circonstances exactes de l’accident se poursuit sous la direction du Ministère public région du Jura bernois-Seeland. /comm-lyg