Explorer le courage et la nature à La Grenouille

Il faut du courage pour évoluer dans le monde d’aujourd’hui, commente Charlotte Huldi. A Bienne, la directrice artistique du Centre théâtre jeune public de La Grenouille a dévoilé mardi matin son programme pour la saison 2022-23. Si les spectacles prévus n’ont pas suivi un fil rouge thématique en particulier, les prestations invitent le public à explorer le courage, la liberté ou encore la nature. Les enfants aussi, sont poussés au théâtre participatif. Des artistes des quatre coins de la Suisse, mais aussi de France et de Belgique se produiront à partir du 3 septembre. Les pièces de théâtres sont plus nombreuses que les deux saisons précédentes, qui avaient été perturbées par les mesures sanitaires. Les spectacles sont variés et bilingues, relate Charlotte Huldi. Les plus jeunes sont les bienvenus à La Grenouille. Le but des comédiens est d’évoquer diverses facettes de la vie quotidienne à travers des voyages dans plusieurs mondes. Durant toute la saison, des grandes questions philosophiques sur l’amour, la liberté ou encore la solitude seront aussi abordées, poursuit la directrice.