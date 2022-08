Mia et Noah en tête pour les nouveau-nés

Mia et Noah ont été les prénoms les plus populaires l’an dernier dans le canton de Berne. L’Office fédéral de la statistique a publié mardi son traditionnel compte-rendu en la matière. Les deux prénoms figurent également en tête du classement au niveau national. Mia a décidément la cote dans le canton de Berne. En 2020 déjà, il s’agissait du prénom le plus souvent donné aux filles. Chez les garçons, c’était Luca qui figurait il y a deux ans en tête du classement, juste devant Noah.

Au niveau suisse, l’Office fédéral de la statistique indique que les prénoms Matilda et Lionel sont ceux qui ont accusé la chute la plus vertigineuse, perdant respectivement 82 et 62 rangs.





Les Gerber les plus répandus dans le canton de Berne

Pour la première fois, l’OFS a également publié des informations sur les noms de famille de la population. Le patronyme le plus porté dans le canton de Berne est Gerber. Plus de 7'200 personnes s’appellent de la sorte. En deuxième position, on trouve les Müller alors que les Schmid ferment le podium. À l’échelle de la Suisse, ce sont les Müller qui tiennent la corde. Plus de 50'000 personnes portent ce nom dans notre pays.

L’Office fédéral de la statistique souligne que la variété des patronymes est énorme en Suisse. L’OFS en a dénombré plus d’un demi-million. /ATS-alr