Des tournées de déchets plus vertes

La tournée des déchets devient plus verte et moins bruyante dans la région. Reichert SA qui se charge de cette mission dans de nombreuses communes du Jura bernois a amorcé sa transition vers l’électromobilité. L’entreprise, mandatée par Celtor SA, a présenté mercredi matin sur le site de Rondchâtel son nouveau camion 100% électrique. Le véhicule vient remplacer l’un dix camions thermiques de la flotte. Il a été fait sur mesure par une entreprise spécialisée basée à Winterthour. La presse qui vient compacter les déchets fonctionne, elle-aussi, à l’énergie électrique. Avec ce mécanisme, le nouveau camion peut parcourir entre 150 et 180 kilomètres par jour, en fonction de la topographie de la tournée. Il sera ainsi rechargé chaque nuit et en conduite, l'énergie pourra également être récupérée lors des freinages et dans les descentes.

Pour le directeur de Reichert SA, l’inauguration de ce camion écologique représente l’aboutissement de plusieurs années de travail. Le paysage vallonné des communes desservies a constitué un défi majeur pour aboutir à la concrétisation de ce projet.